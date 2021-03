Amazon, lunedì 22 marzo primo sciopero in Italia: stop a consegne (Di sabato 20 marzo 2021) Braccia incrociate lunedì 22 marzo per i lavoratori di Amazon. Niente consegne e pacchi fermi dunque per il primo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. sciopero che potenzialmente potrebbe coinvolgere un esercito di 30-40mila persone, anche se nessuno conosce il numero preciso di coloro che lavorano tra migliaia di merci nella ‘catena di montaggio’ degli hub e dei magazzini, e sfrecciano con i loro furgoncini per le strade di tutta Italia per consegnarli nelle nostre case e che dopo un anno di pandemia “sono esausti”, denunciano i sindacati che hanno indetto lo stop in tutta Italia. E a restare fermi saranno anche centinaia di migliaia di pacchi che ogni giorno questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Braccia incrociate22per i lavoratori di. Nientee pacchi fermi dunque per ilnazionale di 24 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.che potenzialmente potrebbe coinvolgere un esercito di 30-40mila persone, anche se nessuno conosce il numero preciso di coloro che lavorano tra migliaia di merci nella ‘catena di montaggio’ degli hub e dei magazzini, e sfrecciano con i loro furgoncini per le strade di tuttaper consegnarli nelle nostre case e che dopo un anno di pandemia “sono esausti”, denunciano i sindacati che hanno indetto loin tutta. E a restare fermi saranno anche centinaia di migliaia di pacchi che ogni giorno questi ...

