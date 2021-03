Zona rossa, incognita sul passaggio di colore per la Campania: cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) Salta la consueta conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità con il monitoraggio del venerdì assieme al Ministro Speranza. Lo fa sapere Fanpage.it. Zona rossa, incognita sul passaggio di colore per le regioni Oggi, a quanto pare, verranno segnalati soltanto i nuovi dati sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Non è chiaro se nella giornata di oggi verrà comunicato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Salta la consueta conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità con il monitoraggio del venerdì assieme al Ministro Speranza. Lo fa sapere Fanpage.it.suldiper le regioni Oggi, a quanto pare, verranno segnalati soltanto i nuovi dati sull’andamento dell’epidemia di Covid-19. Non è chiaro se nella giornata di oggi verrà comunicato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - LaStampa : Boom di infetti, riapre il reparto Covid 2: la Valle d’Aosta a un passo dalla zona rossa - napolimagazine : COVID - La Campania verso un'altra settimana in zona rossa - apetrazzuolo : COVID - La Campania verso un'altra settimana in zona rossa -