Yubo è un social senza cuori e con il gaming in testa Ma cosa ne sanno i genitori degli utenti?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 marzo 2021) C’è unacheha in comune con altrinetwork. Si tratta della crescita davvero esponenziale che ha registrato nel 2020, l’anno del coronavirus. Nell’ultimo anno ha visto – in maniera coincidente con la predi persone su internet, per cause di forza maggiore come i lockdown – una crescita esponenziale del proprio business, con l’aumento dei propridel 400%. Pare che questo incremento, al momento, possa essere quantificato in circa 45 milioni di. Niente male per unnetwork che è stato incubato, quando era ancora una start-up, in Francia e che adesso ha sedi negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. LEGGI ANCHE > Patreon, l’atterraggio (anche in Europa) di una piattaformabot,...