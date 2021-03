Werder-Wolfsburg (sabato 20 marzo, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tutta la rosa a disposizione di Kohfeldt, Glasner con 4 assenti e Mbabu in forse (Di venerdì 19 marzo 2021) Ventiseiesimo turno di Bundesliga che nella sua classica striscia di partite del sabato pomeriggio vede il Wolfsburg terzo in classifica fare visita al Werder Brema. La squadra di Kohfeldt, dopo la preziosa vittoria nel recupero contro l’Arminia, ha trovato sulla sua strada il Bayern Monaco e il risultato non è stato in discussione. In mezz’ora i bavaresi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 19 marzo 2021) Ventiseiesimo turno di Bundesliga che nella sua classica striscia di partite delpomeriggio vede ilterzo in classifica fare visita alBrema. La squadra di, dopo la preziosa vittoria nel recupero contro l’Arminia, ha trovato sulla sua strada il Bayern Monaco e il risultato non è stato in discussione. In mezz’ora i bavaresi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Werder-Wolfsburg (sabato 20 marzo, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - Fantacalciok : Werder Brema – Wolfsburg: dove vedere la diretta live e risultato - infobetting : Werder-Wolfsburg (sabato 20 marzo, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - STnews365 : Bundesliga, Bayern corsaro a Brema Questi i risultati odierni della venticinquesima giornata del campionato tedesco… - sportli26181512 : #Bundesliga, il #Bayern vince: ora il ritorno con la Lazio. Super Wolfsburg: Flick supera per 3-1 il Werder e si po… -