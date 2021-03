Vasco Rossi: la difficoltà di essere figlio suo e l’annuncio del nuovo album (Di venerdì 19 marzo 2021) In tempi di pandemia, per Vasco Rossi i social sono diventati uno strumento per essere più vicino ai fans e condividere i suoi pensieri Se saputi usare, i social riescono a eliminare le distanze e ad avvicinare i volti noti alla community.In pandemia, Vasco Rossi ha usato molto di più i suoi canali social raccontandosi ai suoi fans tra la lavorazione di nuova musica e riflessioni sul tempo che stiamo vivendo. In occasione della ricorrenza della Festa del papà, oggi Vasco Rossi ha mostrato il suo lato emotivo e paterno. Ha condiviso una foto con i suoi figli e ha scritto: “essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) In tempi di pandemia, peri social sono diventati uno strumento perpiù vicino ai fans e condividere i suoi pensieri Se saputi usare, i social riescono a eliminare le distanze e ad avvicinare i volti noti alla community.In pandemia,ha usato molto di più i suoi canali social raccontandosi ai suoi fans tra la lavorazione di nuova musica e riflessioni sul tempo che stiamo vivendo. In occasione della ricorrenza della Festa del papà, oggiha mostrato il suo lato emotivo e paterno. Ha condiviso una foto con i suoi figli e ha scritto: “dinon credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non ...

Advertising

vascorossi : Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni... Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente c… - RADIOBRUNO1 : Il post di Vasco Rossi per la festa del papà: “Come padre non so… forse sono un po’ una frana” #RadioBruno… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: Vasco Rossi per la #festadelpapà: 'Essere mio figlio non è divertente. Come padre non so...forse sono un po' una frana' #… - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi per la #festadelpapà: 'Essere mio figlio non è divertente. Come padre non so...forse sono un po' una fr… - GossipItalia3 : Vasco Rossi prepara un autunno molto caldo: “Sarà un disco di sostanza” #gossipitalianews -