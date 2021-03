Vaccini, caos all’hub di Cerro Maggiore inaugurato da Fontana: centinaia di anziani in coda per ore. “Ho paura per i miei genitori” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Mia mamma ha 84 anni e ha fatto ormai tappa in tutte le sedie lungo la fila. Io il Covid l’ho preso, ma tutta questa gente mi preoccupa. Ho paura per mia mamma“. Questa una delle tante voci critiche verso la gestione dell’hub vaccinale di Cerro Maggiore inaugurato solo qualche giorno fa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Mio papà ha atteso un’ora prima di potersi mettere in coda”, aggiunge un altro accompagnatore, “ora non so quanto ancora dovrà aspettare. Mi sembra una situazione allucinante, anche perché dentro è davvero pieno di gente. Mi hanno chiesto se volevo aspettare dentro, ma con quell’assembramento ho preferito rimanere fuori”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Mia mamma ha 84 anni e ha fatto ormai tappa in tutte le sedie lungo la fila. Io il Covid l’ho preso, ma tutta questa gente mi preoccupa. Hoper mia mamma“. Questa una delle tante voci critiche verso la gestione dell’hub vaccinale disolo qualche giorno fa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio. “Mio papà ha atteso un’ora prima di potersi mettere in”, aggiunge un altro accompagnatore, “ora non so quanto ancora dovrà aspettare. Mi sembra una situazione allucinante, anche perché dentro è davvero pieno di gente. Mi hanno chiesto se volevo aspettare dentro, ma con quell’assembramento ho preferito rimanere fuori”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

