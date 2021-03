Una Vita anticipazioni: sì, SANTIAGO è un impostore! Ecco chi lo scoprirà… (Di venerdì 19 marzo 2021) A partire dalle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) sarà sempre più dubbiosa riguardo al marito SANTIAGO (Aleix Melé). La donna avrà infatti il sentore che lui non sia chi dice di essere e i suoi sospetti aumenteranno quando il Becerra verrà arrestato per l’attentato che coinvolgerà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Cerchiamo perciò di capire come evolverà questa storyline… Una Vita, trame: SANTIAGO arrestato Le anticipazioni lasciano intendere che tutto comincerà quando il commissario Mendez (David Garcia Intriago) deciderà di arrestare SANTIAGO con l’accusa di aver tentato di investire Felipe. A quel punto, Marcia sceglierà di dare il beneficio del dubbio al consorte, tant’è che testimonierà il falso e dirà all’inquirente che il consorte si ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 19 marzo 2021) A partire dalle prossime puntate italiane di Una, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) sarà sempre più dubbiosa riguardo al marito(Aleix Melé). La donna avrà infatti il sentore che lui non sia chi dice di essere e i suoi sospetti aumenteranno quando il Becerra verrà arrestato per l’attentato che coinvolgerà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Cerchiamo perciò di capire come evolverà questa storyline… Una, trame:arrestato Lelasciano intendere che tutto comincerà quando il commissario Mendez (David Garcia Intriago) deciderà di arrestarecon l’accusa di aver tentato di investire Felipe. A quel punto, Marcia sceglierà di dare il beneficio del dubbio al consorte, tant’è che testimonierà il falso e dirà all’inquirente che il consorte si ...

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - istsupsan : Bandiere a mezz'asta nella sede ISS per chi ha perso la vita a causa del #Covid19. Ogni singola vittima è una fer… - lore944 : RT @Diegorizzi28: Vi chiedo aiuto per questo cucciolo, non possiamo farlo vivere una vita intera in un box, facciamo tanti RT e troviamog… - PIETROTAXI1 : RT @coccinella53: Non faccio gli auguri a tutti i 'papà'. Faccio gli auguri a tutti gli uomini che si sono comportati da padre, perché a f… -