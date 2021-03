The Falcon and the Winter Soldier: primo episodio e trama secondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Finalmente disponibile su Disney Plus da oggi, venerdì 19 marzo, la nuova miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” sviluppata da Malcom Spellman. Al centro una nuova avventura dei due protagonisti dopo un mese dagli eventi di Avengers: Endgame. Finalmente buone notizie per gli appassionati Marvel e Avengers, dopo il finale di Wanda Vision inizia una nuova avventura. Da oggi su Disney Plus la nuova serie legata ai personaggi secondari dei film Marvel Cinematic Universe: “ The Falcon and The Winter Soldier”, miniserie che racconta un’avventura di Sam Wilson e Bucky Barnes ( rispettivamente “The Falcon” e “The Winter Soldier”), un mese dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Dove eravamo rimasti? Nel finale ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 marzo 2021) Finalmente disponibile su Disney Plus da oggi, venerdì 19 marzo, la nuova miniserie “Theand the” sviluppata da Malcom Spellman. Al centro una nuova avventura dei due protagonisti dopo un mese dagli eventi di Avengers: Endgame. Finalmente buone notizie per gli appassionati Marvel e Avengers, dopo il finale di Wanda Vision inizia una nuova avventura. Da oggi su Disney Plus la nuova serie legata ai personaggi secondari dei film Marvel Cinematic Universe: “ Theand The”, miniserie che racconta un’avventura di Sam Wilson e Bucky Barnes ( rispettivamente “The” e “The”), un mese dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Dove eravamo rimasti? Nel finale ...

Advertising

MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - gxallavichx : Dovrei studiare e invece ho guardato S01 | E01 di The Falcon and The Winter Soldier! #marvelsfalconwintersoldier… - icarvshes : è uscito il primo episodio di the falcon and the winter soldier e me lo sono già spoilerato per metà - givemelove_24 : Io che non ho disney plus prr vedere la serie di falcon e the winter soldier mi attacco al tram insomma - wolvie_00 : Avevo aspettative alle stelle. È i @MarvelStudios non le hanno deluse. Anzi. #TheFalconAndTheWinterSoldier #Bucky… -