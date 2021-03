SuperSimo e la conduzione del suo nuovo show: "Ho sentito di tornare indietro nel tempo" (Di venerdì 19 marzo 2021) Simona Ventura ha parlato della sua conduzione a Game of Games, in onda dal 31 marzo. Game of Games, Simona Ventura: “Mi rivedrete come prima del 2011” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Simona Ventura ha parlato della suaa Game of Games, in onda dal 31 marzo. Game of Games, Simona Ventura: “Mi rivedrete come prima del 2011” su Notizie.it.

Advertising

IlMondodellaTV : Ma vi immaginate se alla conduzione c'era #SimonaVentura e #Akash si girava in quel modo come #SuperSimo se lo sbra… - SagatJyn : RT @GamesOfGames1: Non perdetevi questo grande appuntamento e segnatevelo sulla vostra agenda: Mercoledí 31 Marzo andrá in onda su @RaiDue… - RebeccaChiadini : RT @GamesOfGames1: Non perdetevi questo grande appuntamento e segnatevelo sulla vostra agenda: Mercoledí 31 Marzo andrá in onda su @RaiDue… - Simobal05 : RT @GamesOfGames1: Non perdetevi questo grande appuntamento e segnatevelo sulla vostra agenda: Mercoledí 31 Marzo andrá in onda su @RaiDue… - capitina_marta : RT @GamesOfGames1: Non perdetevi questo grande appuntamento e segnatevelo sulla vostra agenda: Mercoledí 31 Marzo andrá in onda su @RaiDue… -