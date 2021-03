“Squalifica ora”. Isola dei Famosi, primo naufrago verso l’espulsione. Il comunicato di Mediaset dopo quello che è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi entra nel vivo. Nonostante la settimana scarsa in Honduras il clima è già bollente. Al centro delle polemiche, tra gli altri, c’è finita Daniela Martani, la concorrente vegana dichiaratamente no vax. La presenza della Martani sull’Isola ha sollevato più di qualche polemica prima dell’inizio del reality. Ora a fare da garante ci pensa proprio Iva Zanicchi. “Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L’Isola dei Famosi se la vedrebbe con me”. La Zanicchi promette battaglia ed è pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all’altro. La cantante, comunque, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’deientra nel vivo. Nonostante la settimana scarsa in Honduras il clima è già bollente. Al centro delle polemiche, tra gli altri, c’è finita Daniela Martani, la concorrente vegana dichiaratamente no vax. La presenza della Martani sull’ha sollevato più di qualche polemica prima dell’inizio del reality. Ora a fare da garante ci pensa proprio Iva Zanicchi. “Se Daniela Martani dovesse dire una sola frase negazionista o no vax a L’deise la vedrebbe con me”. La Zanicchi promette battaglia ed è pronta a rispondere a tono ad eventuali dichiarazioni fuori luogo della naufraga che non crede al Covid. La cantante, infatti, come lei stessa ha ricordato, ha vissuto il virus sulla sua pelle, arrivando anche a perdere un fratello da un giorno all’altro. La cantante, comunque, ha ...

Advertising

musicsmyoxygen : In che senso entro su Twitter e scopro che i fan di Zorzi vogliono la squalifica per Akash perché è stato maleducat… - CommentoSolo : #isola Sono al lavoro e scopro solo ora che c'è già la squalifica gate: - writingvee : Ma possibile che non avete nessun video neanche per provare l'innocenza della gente?? Tutti in stop work ora che c'… - filippoxvoice : Al GF c’era una richiesta di squalifica al giorno sapevo che giorno a che ora a che minuto era stato detto con tant… - riccardochic : RT @ninetiesbish: La Isoardi ora rischia la squalifica? ma oggi é una congiura contro di me? basta voglio sparire. -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica ora Roma - Ajax: i giallorossi ritrovano l'ex Stekelenburg Ora, il destino torna prepotentemente. Stekelenburg, infatti, dopo aver girovagato in Europa, è ... Non da riserva, ma da protagonista, visto il suo attuale ruolo di titolare causa squalifica del ...

Fiorenzuola con entusiasmo oltre la fatica per l'impegno Seravezza ...contare ancora sullo squalificato Esposito (che sconterà l'ultima delle 3 giornate di squalifica ... 38enne da in escandescenze e aggredisce i carabinieri Podcast Radio Sound Ultima Ora Piacenza

Inghilterra, esplode la polemica: Trippier sconta la squalifica giusto in tempo… Il Posticipo Brighton-Newcastle (sabato, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Sedicesima contro diciassettesima, e dunque six-pointer in zona retrocessione. Il Fulham, la più alta delle retrocedende, è staccato rispettivamente di tre e due punti rispetto alle due contendenti di ...

Werder-Wolfsburg (sabato 20 marzo, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Ventiseiesimo turno di Bundesliga che nella sua classica striscia di partite del sabato pomeriggio vede il Wolfsburg terzo in classifica fare visita al Werder Brema. La squadra di Kohfeldt, dopo la pr ...

, il destino torna prepotentemente. Stekelenburg, infatti, dopo aver girovagato in Europa, è ... Non da riserva, ma da protagonista, visto il suo attuale ruolo di titolare causadel ......contare ancora sullo squalificato Esposito (che sconterà l'ultima delle 3 giornate di... 38enne da in escandescenze e aggredisce i carabinieri Podcast Radio Sound UltimaPiacenzaSedicesima contro diciassettesima, e dunque six-pointer in zona retrocessione. Il Fulham, la più alta delle retrocedende, è staccato rispettivamente di tre e due punti rispetto alle due contendenti di ...Ventiseiesimo turno di Bundesliga che nella sua classica striscia di partite del sabato pomeriggio vede il Wolfsburg terzo in classifica fare visita al Werder Brema. La squadra di Kohfeldt, dopo la pr ...