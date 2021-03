Spezia-Cagliari | Semplici | “Scontro diretto importantissimo | siamo carichi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Dobbiamo guardare anche i risultati degli altri, ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. I ragazzi sono pronti e, servirà una grande prestazione con loper portare via un risultato positivo. Una gara importantissima: non è l’ultima, ma è uno. Dobbiamo scendere in campo con l’intento di portare a casa il risultato. Spetta ai ragazzi di cercare con convinzione una prestazione lineare nei 90?”. Così Leonardonella consueta conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di campionato, vale a dire losalvezza che attende il suoin casa dello: “Losta facendo un ottimo campionato, tutti la davano tra le certe retrocesse ma stanno dimostrando che sono una buona ...