Solskjaer: "Good team". E Pioli: "Cogl..., somaro!". Ce l'ha con lui? (Di venerdì 19 marzo 2021) Spiacevole episodio con protagonista l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine della gara persa per 1 - 0 contro il Manchester United, che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Spiacevole episodio con protagonista l'allenatore del Milan, Stefano, al termine della gara persa per 1 - 0 contro il Manchester United, che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa ...

Advertising

ilcirotano : Solskjaer: 'Good team'. E Pioli: 'Cogl..., somaro!'. Ce l'ha con lui? - - TendenzaPerche : 'Solskjaer': Perchè Stefano Pioli dopo #MilanManUtd ha rosicato come un castoro ('Good team un ca..., somaro. Good… - 1926_cri : RT @perchetendenza: 'Solskjaer': Per la risposta di Stefano Pioli al saluto dell'allenatore del Manchester United alla fine di #MilanManUtd… - SickNick85 : RT @perchetendenza: 'Solskjaer': Per la risposta di Stefano Pioli al saluto dell'allenatore del Manchester United alla fine di #MilanManUtd… - dntmnl : RT @perchetendenza: 'Solskjaer': Per la risposta di Stefano Pioli al saluto dell'allenatore del Manchester United alla fine di #MilanManUtd… -