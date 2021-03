“Politoamico” | un aiuto al telefono contro il disagio al Politecnico di Torino

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 19 marzo 2021) La pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 ha creato una situazione di vita quotidiana nuova e inedita, caratterizzata dall’isolamento per la gran parte delle persone. E gli studenti universitari non sono stati risparmiati da queste restrizioni. Tra didattica a distanza e mancanza di contatto sociale con colleghi e professori, le difficoltà e le ansie nell’affrontare la carriera accademica, già presenti in una situazione normale, si sono acuite ulteriormente: blocco del processo cognitivo, attacchi d’ansia e depressione possono essere alcuni risultati di questo particolare momento. Nasce così il progetto “”, promosso dal Comitato Unico di Garanzia deldi, che vede come partnerAmico, associazione con esperienza pluriennale nel campo: un servizio di ...