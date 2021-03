Pensioni anticipate 2021, Fornero: Il welfare non parta sempre dal pensionamento (Di venerdì 19 marzo 2021) Per quanto concerne le Pensioni anticipate resta attivo il dibatito, se da un lato i sindacati chiedono al Ministro Orlando di riaprire il tavolo previdenziale affinché si arrivi preparati al post quota 100, con delle misure in linea con le problematiche e le richieste dei lavoratori, dall’altro emergono le ultime dichiarazioni della Professoressa Elsa Fornero, ex Ministro del Lavoro nel Governo Monti, che non sono passate inosservate. La Fornero in un articolo pubblicato su ‘La Stampa’ fornisce indicazioni in materia di riforma Pensioni, spiegando in primis su cosa dovrebbe basarsi il welfare per cambiare passo. Eccovi le sue parole. Pensioni 2021, le indicazioni di Elsa Fornero sul welfare: deve partire ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Per quanto concerne leresta attivo il dibatito, se da un lato i sindacati chiedono al Ministro Orlando di riaprire il tavolo previdenziale affinché si arrivi preparati al post quota 100, con delle misure in linea con le problematiche e le richieste dei lavoratori, dall’altro emergono le ultime dichiarazioni della Professoressa Elsa, ex Ministro del Lavoro nel Governo Monti, che non sono passate inosservate. Lain un articolo pubblicato su ‘La Stampa’ fornisce indicazioni in materia di riforma, spiegando in primis su cosa dovrebbe basarsi ilper cambiare passo. Eccovi le sue parole., le indicazioni di Elsasul: deve partire ...

