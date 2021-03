Pagelle Parma-Genoa 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Allo stadio Tardini partita fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza: padroni di casa in vantaggio grazie alla prodezza di Graziano Pellè che, con una rovesciata super, trova il gol dell’1-0. Nella ripresa però entra Gianluca Scamacca e ribalta la partita, forse anche la storia di questo campionato per entrambe le squadre. Con questa vittoria ilè ad un passo dalla salvezza mentre i ragazzi di Roberto d’Aversa sono sempre più vicini allaB. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Sepe 6; Conti 6, Osorio 6, Bani ...