“Ossigeno fisso, sono devastata”. Il Covid ha preso anche lei, la biondissima showgirl è in ospedale (Di venerdì 19 marzo 2021) Impossibile non conoscerla, è l’idolo dei social, irriverente, ironica e trash in senso buono. biondissima e con una manicure da paura, i suoi amici sono tutti quanti ultra vip, come Alfonso Signorini e il freschissimo Tommaso Zorzi. Ma anche Annie Mazzola e personaggi cult dell’ambiente LGBTQ come Stephanie Glitter. Ora però la nostra super vip sta passando tutt’altro che un buon momento. Nonostante lei abbia abituato i suoi follower a ridere e passare momenti gioiosi in sua compagnia, nelle ultime ore ha anche voluto condividere con loro un messaggio dai toni tragici. La biondissima vip si trova in ospedale per Covid… (Continua dopo le foto) Nella serata di ieri Elenoire Ferruzzi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram qualcosa di ben differente dai contenuti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Impossibile non conoscerla, è l’idolo dei social, irriverente, ironica e trash in senso buono.e con una manicure da paura, i suoi amicitutti quanti ultra vip, come Alfonso Signorini e il freschissimo Tommaso Zorzi. MaAnnie Mazzola e personaggi cult dell’ambiente LGBTQ come Stephanie Glitter. Ora però la nostra super vip sta passando tutt’altro che un buon momento. Nonostante lei abbia abituato i suoi follower a ridere e passare momenti gioiosi in sua compagnia, nelle ultime ore havoluto condividere con loro un messaggio dai toni tragici. Lavip si trova inper… (Continua dopo le foto) Nella serata di ieri Elenoire Ferruzzi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram qualcosa di ben differente dai contenuti ...

