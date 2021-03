Nel corso degli anni, la mia famiglia ha tenuto un vecchio scantinato di uno stabile (Di venerdì 19 marzo 2021) in cui vengono risposte tutta una serie di cose inutilizzate. Mia zia mi telefona perch le serve una mano per ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) in cui vengono risposte tutta una serie di cose inutilizzate. Mia zia mi telefona perch le serve una mano per ...

Advertising

UNHCRItalia : Oltre 13 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case in Siria. Nel corso di una pandemia e… - marcofurfaro : Mettiamola al contrario: c'è un Paese in difficoltà, una pandemia in corso e l'unica cosa che sa fare questa destra… - massimobray : Oggi @yoyo_ma, tra i più bravi e celebri violoncellisti viventi, nel più completo anonimato, ha eseguito Bach davan… - ufajdiga : RT @Antonio_Caramia: ??In Emilia Romagna il numero di pazienti in Terapia intensiva ha superato quello registrato nel corso della prima onda… - Roma_Amore_Mio : La colonna commemorativa alla Breccia di Porta Pia si trova in Corso d'Italia, di fronte al monumento eretto sul lu… -