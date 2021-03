Milan, depositato il ricorso per la squalifica di due giornate a Rebic (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan ha depositato il ricorso per la squalifica di due giornate ad Ante Rebic. L’attaccante croato è stato espulso nei minuti finali della sfida contro il Napoli per aver rivolto qualche protesta di troppo all’arbitro Pasqua e, al momento, dovrà saltare le prossime gare con Fiorentina e Sampdoria. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilhailper ladi duead Ante. L’attaccante croato è stato espulso nei minuti finali della sfida contro il Napoli per aver rivolto qualche protesta di troppo all’arbitro Pasqua e, al momento, dovrà saltare le prossime gare con Fiorentina e Sampdoria. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

