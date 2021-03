Meteo prossima settimana con freddo e neve sull’Italia. Ecco quanto durerà (Di venerdì 19 marzo 2021) Il freddo artico ha preso possesso dell’Italia già da diversi giorni, con Meteo tornato ovunque dai connotati invernali. Ora ci attende l’apice di questo scenario invernale marzolino, con ulteriore raffreddamento per masse d’aria più rigide che verranno traghettate direttamente dalla Russia. L’ingresso delle correnti fredde nord-orientali sarà agevolato dall’anticiclone atlantico sempre sbilanciato a nord, ma più piegato verso la Scandinavia. Lungo il margine destro della struttura anticiclonica scorrerà l’aria molto fredda diretta verso il Mediterraneo. Ancora aria fredda da nord-est nei primi giorni della prossima settimanaL’azione dell’aria fredda artica non accennerà a mollare la presa nemmeno all’inizio della nuova settimana. Il vortice ciclonico mediterraneo molto lentamente si sposterà verso ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilartico ha preso possesso dell’Italia già da diversi giorni, contornato ovunque dai connotati invernali. Ora ci attende l’apice di questo scenario invernale marzolino, con ulteriore raffreddamento per masse d’aria più rigide che verranno traghettate direttamente dalla Russia. L’ingresso delle correnti fredde nord-orientali sarà agevolato dall’anticiclone atlantico sempre sbilanciato a nord, ma più piegato verso la Scandinavia. Lungo il margine destro della struttura anticiclonica scorrerà l’aria molto fredda diretta verso il Mediterraneo. Ancora aria fredda da nord-est nei primi giorni dellaL’azione dell’aria fredda artica non accennerà a mollare la presa nemmeno all’inizio della nuova. Il vortice ciclonico mediterraneo molto lentamente si sposterà verso ...

