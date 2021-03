Marvel's Avengers riceverà Spider-Man ma non prima dell'estate (Di venerdì 19 marzo 2021) Il team di Marvel's Avengers sta lavorando al personaggio di Spider-Man esclusivo per PlayStation, ma non arriverà prima dell'estate 2021. IGN ha avuto l'occasione di parlare con il boss di Crystal Dynamics, Scot Amos, della roadmap per il 2021 - che non menziona Spider-Man - ed è stato chiesto quando potremmo vedere il personaggio apparire nel gioco. "Posso dirvi che, ufficialmente, stiamo lavorando sul personaggio in questo momento", ha detto Amos. "Quindi è ancora sulla nostra tabella di marcia per il futuro". La roadmap mostra una serie di aggiunte che termina con l'espansione War for Wakanda e l'aggiunta di Black Panther. Amos ha chiarito che Spider-Man non arriverà prima di Black Panther. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) Il team di'ssta lavorando al personaggio di-Man esclusivo per PlayStation, ma non arriverà2021. IGN ha avuto l'occasione di parlare con il boss di Crystal Dynamics, Scot Amos,a roadmap per il 2021 - che non menziona-Man - ed è stato chiesto quando potremmo vedere il personaggio apparire nel gioco. "Posso dirvi che, ufficialmente, stiamo lavorando sul personaggio in questo momento", ha detto Amos. "Quindi è ancora sulla nostra tabella di marcia per il futuro". La roadmap mostra una serie di aggiunte che termina con l'espansione War for Wakanda e l'aggiunta di Black Panther. Amos ha chiarito che-Man non arriveràdi Black Panther. Leggi altro...

Advertising

83napolano : RT @CeotechI: Upgrade gratuito alla nuova generazione e nuovo eroe, nemico e storia: è il momento migliore per giocare a Marvel's Avengers… - TVTips_official : Le uscite di oggi 2/4 #TheFalconAndTheWinterSoldier su @DisneyPlusIT Torniamo nel Marvel Univers dopo… - Eurogamer_it : #MarvelsAvengers: #SpiderMan arriverà ma non prima dell'estate. - GamingTalker : Marvel's Avengers, Spider-Man è ancora in arrivo: il gioco non diventerà free-to-play - VideoGamersITA : Marvel's Avengers - Il trailer dell'aggiornamento PS5 e Xbox Series X - IGN Italia -