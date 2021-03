Magliana e Trullo, Raggi presenta 8 nuovi minibus (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Oggi nel quartiere Portuense presentiamo una parte degli ultimi autobus piccoli da 8 metri acquistati da Roma Diesel, parte di una fornitura di 30. Questi mezzi saranno destinati al deposito Magliana, serviranno i quartieri Portuense, Trullo e Magliana e sostituiranno i bus piccoli che servivano l’ospedale Bambin Gesu’ e che erano in affitto. Questi mezzi, invece, sono nostri e sono una parte del processo di risanamento dell’azienda”. E’ quanto ha presentato in diretta, questa mattina sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Ricordo- ha aggiunto Raggi- che si e’ conclusa la fornitura dell’arrivo di 328 bus che era prevista entro il 2020, che siamo in attesa dei 20 bus da 18 metri, snodabili, che arriveranno a breve in strada e che e’ in produzione una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Oggi nel quartiere Portuense presentiamo una parte degli ultimi autobus piccoli da 8 metri acquistati da Roma Diesel, parte di una fornitura di 30. Questi mezzi saranno destinati al deposito, serviranno i quartieri Portuense,e sostituiranno i bus piccoli che servivano l’ospedale Bambin Gesu’ e che erano in affitto. Questi mezzi, invece, sono nostri e sono una parte del processo di risanamento dell’azienda”. E’ quanto hato in diretta, questa mattina sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Roma, Virginia. “Ricordo- ha aggiunto- che si e’ conclusa la fornitura dell’arrivo di 328 bus che era prevista entro il 2020, che siamo in attesa dei 20 bus da 18 metri, snodabili, che arriveranno a breve in strada e che e’ in produzione una ...

