Lo sfogo del capo della Irbm di Pomezia: «Su Astrazeneca un trattamento poco sereno. Ritardi? Non è come fare pillole» (Di venerdì 19 marzo 2021) «Ritenere che il trattamento riservato al nostro vaccino non sia stato proprio sereno non è un'affermazione esagerata». A parlare, dopo la riconferma della sicurezza e dell'efficacia da parte dell'Ema del vaccino anti-Covid di Astrazeneca, è Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, l'istituto italiano che collabora con l'azienda biofarmaceutica svedese nei test di controllo sul vaccino. Una strada tutta in salita per questo vaccino, che sin dall'inizio ha subito una serie di battute d'arresto a singhiozzo, che ne hanno minato l'immagine pubblica e di conseguenza l'opinione della popolazione nei confronti di questo specifico vaccino. Certo, i problemi sulle consegne mancate all'Europa (e di conseguenza anche all'Italia) non aiutano. Ma d'altra parte, ...

