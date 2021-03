LIVE – Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 71-68, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 19 marzo 2021) Fortitudo Bologna e Unahotels Reggio Emilia si sfidano nell’anticipo della 23° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le effe nel derby Emiliano sfidano una squadra in sofferenza che ha firmato in settimana Attilio Caja come nuovo allenatore. Venerdì 19 marzo l’appuntamento è alle ore 20.30, su Sportface potrete seguire il confronto in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 71-68 40? Sims dai 6,75 m va a bersaglio (71-68) 40? Banks 2/2 (69-65) 38? Taylor pareggia (61-61) 36? Gioco da tre concretizzato da Hunt (61-57) 35? Banks e Hunt per un altro sorpasso (58-57) 33? Elegar 2/2 (54-55) 31? Banks pareggia ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021)e Unahotelssi sfidano nell’anticipo della 23° giornata del campionato diA1. Le effe nel derbyno sfidano una squadra in sofferenza che ha firmato in settimana Attilio Caja come nuovo allenatore. Venerdì 19 marzo l’appuntamento è alle ore 20.30, su Sportface potrete seguire il confronto in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA71-68 40? Sims dai 6,75 m va a bersaglio (71-68) 40? Banks 2/2 (69-65) 38? Taylor pareggia (61-61) 36? Gioco da tre concretizzato da Hunt (61-57) 35? Banks e Hunt per un altro sorpasso (58-57) 33? Elegar 2/2 (54-55) 31? Banks pareggia ad ...

SSportNetwork : #FridayNightLive #Basket #SerieA All'intervallo lungo #Fortitudo avanti 35-31 sulla #Reggiana! #primotempo #live - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 23-23 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Reggio… - PianetaBasketIT : Fortitudo Bologna vs Unahotels Reggiana, diretta intervallo - RadioBasket108 : Tra pochissimo in onda Bolognìa Baschet live! #Virtus e #Fortitudo raccontate come nessun altro sa fare. Ascoltat… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Fortitudo Bologna 84-78 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Fortitudo #Bologna #84-7… -