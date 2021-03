Lazio zona rossa, D'Amato: «Astrazeneca? Migliaia di disdette e bugiardino aggiornato. Rt in calo a 1.09» (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid e contagi, il miglioramento che tutti volevano. «La stima dell'Rt, come ci aspettavamo secondo i dati, è in calo a 1.09». Lo ha detto l'assessore alla Sanità... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 marzo 2021) Covid e contagi, il miglioramento che tutti volevano. «La stima dell'Rt, come ci aspettavamo secondo i dati, è ina 1.09». Lo ha detto l'assessore alla Sanità...

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - Ruffino_Lorenzo : RT @GiovaQuez: Previsioni della mattina. FVG, ER, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia e Veneto in zona rossa fino a pasqu… - drunkofweasleys : Manifesting per Lazio zona arancione da lunedì, che almeno vado a farmi le passeggiate per il centro -