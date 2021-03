«La forma del tempo» di Mazda (Di venerdì 19 marzo 2021) Italia e Giappone sono più vicini di quanto si pensi. E la fiammante MX-81, prima concept car di Mazda che vide la luce ben 40 anni fa, ne è la riprova. La avveniristica car, infatti, oggi ha ripreso vita grazie al minuzioso restauro completato nel nostro Paese, e la sua lunga storia è diventata il cuore del docufilm La forma del tempo. https://youtu.be/W2o-EPENlls Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Italia e Giappone sono più vicini di quanto si pensi. E la fiammante MX-81, prima concept car di Mazda che vide la luce ben 40 anni fa, ne è la riprova. La avveniristica car, infatti, oggi ha ripreso vita grazie al minuzioso restauro completato nel nostro Paese, e la sua lunga storia è diventata il cuore del docufilm La forma del tempo. https://youtu.be/W2o-EPENlls

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Tanzania Magufuli 'è morto a causa del coronavirus, questa è una forma di giustizia poetica', h… - matteosalvinimi : In memoria di Aldo Moro, del suo rapimento e calvario, e dei cinque uomini della scorta trucidati dalle Brigate Ros… - ladyonorato : 'Gli esperti del Paul-Ehrlich-Institut vedono ora un accumulo impressionante di una forma speciale di trombosi veno… - Zorochan_1 : @SsantiagoF13 E qui siamo d'accordo , lì è un problema della società non aver risolto la questione per tempo. Comun… - giadif : @bisciapelosa @animanra A Napoli aprirono un locale molto 'cool' che vendeva le frittate di maccheroni (cioè la gen… -