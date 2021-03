Joe Biden scivola sulle scale dell'Air Force One | video (Di venerdì 19 marzo 2021) Joe Biden scivola per ben tre volte mentre sale le scale dell'Air Force One che lo stava portando ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense a seguito della sparatoria di martedì nei saloni di massaggio. A quanto pare, le parole di Putin («spero che stia bene») cominciano a fare effetto hanno malignato i malpensanti. Mosca: incidente d'auto. Muore l'autista di Putin video NonePutin a Roma per vedere il Papa, Mattarella, Conte e Berlusconi Biden Vaccino Covid None Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Joeper ben tre volte mentre sale le'AirOne che lo stava portando ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense a seguitoa sparatoria di martedì nei saloni di massaggio. A quanto pare, le parole di Putin («spero che stia bene») cominciano a fare effetto hanno malignato i malpensanti. Mosca: incidente d'auto. Muore l'autista di PutinNonePutin a Roma per vedere il Papa, Mattarella, Conte e BerlusconiVaccino Covid None

