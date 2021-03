Isola dei Famosi, duro colpo per Ilary Blasi: cos’è successo (Di venerdì 19 marzo 2021) Dati per niente incoraggianti per l’Isola dei Famosi: un duro colpo per Ilary Blasi ed il suo team, riusciranno a riprendersi? I dati Auditel parlano chiaro: ieri l’Isola dei Famosi ha raccolto davanti alla TV 3.047.000 telespettatori, con il 17,88% di share. Se la matematica non è un’opinione, rispetto a lunedì – quindi appena 3 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Dati per niente incoraggianti per l’dei: unpered il suo team, riusciranno a riprendersi? I dati Auditel parlano chiaro: ieri l’deiha raccolto davanti alla TV 3.047.000 telespettatori, con il 17,88% di share. Se la matematica non è un’opinione, rispetto a lunedì – quindi appena 3 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - GemmaPetruzzel4 : @IsolaDeiFamosi Sto montato di testa AKASH, la produzione lo dovrebbe sbattere fuori a calci in culo. Lui ha fatta… - benjamn_boliche : RT @QuiMediaset_it: Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola https://t.… -