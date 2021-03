Isola dei Famosi: Akash furioso con Tommaso Zorzi (Video) (Di venerdì 19 marzo 2021) Akash litiga all’Isola dei Famosi con l’opinionista Tommaso Zorzi Prima di sbarcare sull’Isola, Akash Kumar ha partecipato ad altri programmi, ma con identità differenti. Ciao Darwin, Temptation Island e poi a Ballando con le Stelle: proprio a Ballando Selvaggia Lucarelli aveva fatto emergere le sue molteplici identità, da lì era nata la polemica. Così, in quell’occasione, il modello aveva spiegato di essere stato consigliato da un agente il quale gli aveva detto che il suo nome vero “Akash Kumar, non avrebbe funzionato, perché era un nome indiano”. E poi chiarì: “Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono tutti di destra”. Dunque lì si era conclusa la questione nomi. Almeno così era parso. Invece no perché ieri sera durante la seconda puntata ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021)litiga all’deicon l’opinionistaPrima di sbarcare sull’Kumar ha partecipato ad altri programmi, ma con identità differenti. Ciao Darwin, Temptation Island e poi a Ballando con le Stelle: proprio a Ballando Selvaggia Lucarelli aveva fatto emergere le sue molteplici identità, da lì era nata la polemica. Così, in quell’occasione, il modello aveva spiegato di essere stato consigliato da un agente il quale gli aveva detto che il suo nome vero “Kumar, non avrebbe funzionato, perché era un nome indiano”. E poi chiarì: “Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono tutti di destra”. Dunque lì si era conclusa la questione nomi. Almeno così era parso. Invece no perché ieri sera durante la seconda puntata ...

