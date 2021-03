Isola dei Famosi 2021, concorrente abbandona ufficialmente il reality (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo solo pochi giorni, sull’Isola dei Famosi iniziano ad arrivare le tempeste. Nulla però hanno a che fare con il clima, poiché sono i concorrenti stessi a movimentare le cose. Mentre Akash durante l’ultima diretta ha dichiarato di voler terminare la sua avventura perché non si troverebbe più a suo agio sull’Isola, oggi l’abbandono ufficiale arriva da parte di un altro concorrente, ovvero il Visconte Ferdinando. Quest’ultimo era stato eliminato al televoto giovedì sera: il suo destino dunque era quello di soggiornare su Parasite Island insieme a Fariba e ad Ubaldo, prendendo il posto di Marco Maddaloni. La conduttrice Ilary Blasi aveva però dovuto convincere con tutte le sue forze il Visconte a restare, poiché lui voleva già abbandonare il gioco durante la diretta. Nonostante la decisione ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo solo pochi giorni, sull’deiiniziano ad arrivare le tempeste. Nulla però hanno a che fare con il clima, poiché sono i concorrenti stessi a movimentare le cose. Mentre Akash durante l’ultima diretta ha dichiarato di voler terminare la sua avventura perché non si troverebbe più a suo agio sull’, oggi l’abbandono ufficiale arriva da parte di un altro, ovvero il Visconte Ferdinando. Quest’ultimo era stato eliminato al televoto giovedì sera: il suo destino dunque era quello di soggiornare su Parasite Island insieme a Fariba e ad Ubaldo, prendendo il posto di Marco Maddaloni. La conduttrice Ilary Blasi aveva però dovuto convincere con tutte le sue forze il Visconte a restare, poiché lui voleva giàre il gioco durante la diretta. Nonostante la decisione ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - nominoistefy : RT @inviperuta: in che modo pensate che fare le fanatiche di tommaso zorzi e pilotare i televoti in base alle sue antipatie facendo uscire… - funnies53586762 : @krist_2349 @_mshale @trashastrale No amore,non ce la fai tu. Qua si stava parlando dell’esperienza di Tommaso all’… -