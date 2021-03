Incidente a Molinella | schianto Tir-ambulanza | ferito grave il paziente Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Molinella

BolognaToday

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di: le operazioni di soccorso sono risultate complesse per il rischio di contaminazione.... non c'é più dal tragico 2 gennaio 1990, allorché un tragicostradale se lo portò via ... E il primo match? "Aqualche mese dopo. Era il febbraio 1980 e nevicava a più non posso. ...Incidente questa mattina a Molinella, nella frazione di San Pietro Capofiume. Un'autoambulanza che trasportava un paziente Covid si è scontrata contro un Tir all'altezza dell'incrocio tra via Canale d ...Incidente mortale a Molinella, nel Bolognese, dove un'ambulanza che portava in ospedale un paziente si è scontrata con un tir. A perdere la vita è stato l'uomo di 72 anni che era sul mezzo di soccorso ...