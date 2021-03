In carcere da 18 anni per l’omicidio dei 4 figli, una nuova scoperta scientifica potrebbe scagionarla: “Ora c’è una spiegazione a quelle morti” (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una Medea serial killer senza remora alcuna nello sterminare i propri quattro figli. Poi dopo 18 anni di prigione la possibilità di essere valutata completamente innocente. La vicenda di Kathleen Folbigg, una signora australiana della Hunter Valley del New South Wales, è stata per anni la notizia di cronaca nera più conosciuta nel proprio paese. Durante gli anni Novanta e in un periodo di una decina d’anni, ogni figlio dei quattro che Kathleen ha partorito moriva per cause naturali. Al quarto bimbo morto la polizia volle però vederci chiaro tanto da indagare e far finire a processo la donna per omicidio. Accusata di aver strangolato i quattro bimbi, il primogenito Calebe poi Patrick, Sarah e Laura, la donna venne condannata nel 2003 a 30 anni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una Medea serial killer senza remora alcuna nello sterminare i propri quattro. Poi dopo 18di prigione la possibilità di essere valutata completamente innocente. La vicenda di Kathleen Folbigg, una signora australiana della Hunter Valley del New South Wales, è stata perla notizia di cronaca nera più conosciuta nel proprio paese. Durante gliNovanta e in un periodo di una decina d’, ognio dei quattro che Kathleen ha partorito moriva per cause naturali. Al quarto bimbo morto la polizia volle però vederci chiaro tanto da indagare e far finire a processo la donna per omicidio. Accusata di aver strangolato i quattro bimbi, il primogenito Calebe poi Patrick, Sarah e Laura, la donna venne condannata nel 2003 a 30di ...

