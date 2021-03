Il contagio corre ancora | l' Rt resta a 1 | 16 e il rischio è alto in 10 Regioni Sardegna da bianca ad arancione

Advertising

CIaudiaGiulia : @gloquenzi Le scuole sono chiuse perché il contagio corre e il fato che gli insegnanti vaccinati non si ammalino no… - internazlucana : RT @cronachelucane: FOCOLAIO A “PALAZZO” L’IRA DEI VIGILANTES SUI MANCATI VACCINI INTANTO BUONE NUOVE DA ZULLINO: NEGATIVO - Dopo il focola… - cronachelucane : FOCOLAIO A “PALAZZO” L’IRA DEI VIGILANTES SUI MANCATI VACCINI INTANTO BUONE NUOVE DA ZULLINO: NEGATIVO - Dopo il fo… - anteprima24 : ** #Covid, oltre 7000 positivi attuali nel #Casertano. Contagio corre nei piccoli centri ** - GiaPettinelli : Covid: corre contagio in Vda, 49 nuovi casi positivi - Valle d'Aosta - -

Ultime Notizie dalla rete : contagio corre

TG La7

Ancora in aumento i contagiati da Covid in Italia. Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano ...ANCONA - Oltre un anno di pandemia ma la luce alla fine del tunnel, annunciata più volte, non si vede ancora. Probabilmente arriverà con un piano vaccinale di cui tutti parlano da tempo, ma di cui ...A Cosenza i carabinieri sono intervenuti in un noto ristorante del centro cittadino, all’interno del quale si trovavano degli avventori seduti ...Altri due decessi nel Vallo di Diano per il contagio. Entrambi erano ricoverati nel reparto Covid di Polla. Sono due donna. Un'anziana di 87 anni di Polla, che era ...