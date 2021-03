I nuovi colori delle regioni: Calabria a rischio (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati definitivi arriveranno nella cabina di regia, oggi: la Calabria potrebbe andare in zona rossa e la Sardegna uscire dalla zona bianca, mentre altre regioni (tra cui la Lombardia) continuano a sperare di tornare in arancione prima di Pasqua Leggi su corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) I dati definitivi arriveranno nella cabina di regia, oggi: lapotrebbe andare in zona rossa e la Sardegna uscire dalla zona bianca, mentre altre(tra cui la Lombardia) continuano a sperare di tornare in arancione prima di Pasqua

Advertising

Quotidianinet : I nuovi colori delle Regioni, oggi - infoitinterno : Covid-19. Regioni, nuovi colori da lunedì? - DorisZi58972363 : @Barbaga3Gaetano Grazie carissimo! Evviva è in arrivo da me l’autunno ????????????con i suoi magnifici colori! Che la pri… - infoitinterno : I nuovi colori delle Regioni, oggi - UNDMofficial : New post: Nuovi colori regioni, Italia sempre più rossa: le novità -