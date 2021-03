"Ho incontrato Tom e Jerry Abbiamo recitato assieme"

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sara Frisco La giovane diva in una pellicola con i vecchi divi dei cartoni. Il risultato? "Sono nemici ma si adorano" Los Angeles. Da 80 anni a questa parte divertono e affascinano generazioni di bambini. Tom &, gatto e topo sempre in competizione ma in fondo legati da sentimenti di affetto e amicizia sono i protagonisti un nuovo lungometraggio ora disponibile sulle piattaforme digitali anche in Italia. L'idea alla base del progetto è la commistione fra live action e animazione, alla Roger Rabbit, per intenderci. In questo caso la realtà creata dal regista Tim Story vede due distinte categorie di esseri viventi: gli umani, in carne ed ossa e gli animali, tutti rigorosamente disegnati. E così i due amici/nemici, nati nel 1940 dalla fantasia di William Hanna e Joseph Barbera sono affiancati in questa nuova avventura da Chloe Grace Moretz, 24 ...

Advertising

dramionelover2 : RT @hogwartstydia: Inoltre a Tom venne chiesto durante convention, se avesse letto o fosse a conoscenza delle fanfiction su Draco lui rispo… -

Ultime Notizie dalla rete : incontrato Tom

ilGiornale.it

Shaggy era solo un teenager quando hala prima volta la sua anima gemella: uno scatenato alano senza nome. Poi, una notte di Halloween, Shaggy e Scooby incontrano Fred, Velma e Daphne . ...Oggi non fa molta notizia, me ne rendo conto: abbiamo avuto il primo Spider - Man conHolland ... ma probabilmente aveva davveropoca resistenza per via del fatto che le idee non erano ...Los Angeles. Da 80 anni a questa parte divertono e affascinano generazioni di bambini. Tom & Jerry, gatto e topo sempre in competizione ma in fondo legati da sentimenti di affetto e amicizia sono i pr ...La storia prende il via dal primo caotico incontro fra Tom, che fingendosi cieco, si esibisce a Central Park, cantando e suonando le tastiere, e Jerry, topo in cerca di casa, che prova "rubare" il ...