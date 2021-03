Governo | sondaggio | per il 42% vero cambiamento politico | effetto Letta e Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar (Adnkronos) - Gli italiani considerano Mario Draghi non un tecnico, ma un fattonuovo, diverso, con un'identità specifica. Lo rivela una inchiesta di Format Research e Sociometrica in collaborazione con Linkiesta. Il consenso per Draghi è grande (il 63% esprime un giudizio molto positivo), ma soprattutto è da sottolineare che il 42% degli elettori sostiene che siamo davanti alla nascita di nuove prospettive politiche complessive, non solo davanti a un cambio di leadership. Questa percezione è del tutto coerente con l'asserzione del 43% degli italiani, che percepisce Draghi non come un “tecnico”, ma come il protagonista “di una politica nuova e diversa da quella del passato”, insomma lo vede come un leadera tutto tondo, e non come un “tecnico prestato alla politica”. Gli elettori che, in termini relativi, sostengono ...