Getafe – Elche una sfida scoppiettante della 28esima di Liga (Di venerdì 19 marzo 2021) Getafe – Elche questa sfida è importante della giornata 28esima di Liga in programma domenica 21 marzo 14.00. Una sfida che non ha nulla di scontato e promette un risultato scoppiettante. Getafe – Elche una sfida scoppiettante? sfida della giornata 28 di Liga in programma domenica 21 marzo 14.00. Getafe che si trova a quota 28 punti a +4 su Elche che a sua volta è a +1 sulla zona retrocessione. Due squadre ancora in corsa per la retrocessione, dunque, che cercano punti importanti visto che entrambe hanno vinto solo una volta nelle ultime 5 giornate. I madrileni di casa vogliono provare ad uscire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021)questaè importantegiornatadiin programma domenica 21 marzo 14.00. Unache non ha nulla di scontato e promette un risultatounagiornata 28 diin programma domenica 21 marzo 14.00.che si trova a quota 28 punti a +4 suche a sua volta è a +1 sulla zona retrocessione. Due squadre ancora in corsa per la retrocessione, dunque, che cercano punti importanti visto che entrambe hanno vinto solo una volta nelle ultime 5 giornate. I madrileni di casa vogliono provare ad uscire ...

Advertising

JuriGobbini : In coda tutto ancora molto aperto Huesca (20) Eibar (22) Alaves (23) Elche (24) Valladolid (26) Getafe (28) Cádiz e… - 11contro11 : Liga, giornata 27: il ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Cadice #CeltaVigo #Eibar #Elche #Getafe #Granada… - backspindotie : In La Liga, it's Alaves vs Cadiz, Real Madrid vs Elche, Osasuna vs Real Valladolid, & Getafe vs Atletico Madrid. In… - andreapezzoni87 : #LaLiga, 27^ giornata Oggi Levante-Valencia h21 Domani Alaves-Cadice h14 Real-Elche h16.15 Osasuna-Valladolid h18.… -