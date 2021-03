Foibe, la Corsa del Ricordo: un docu-film voluto dall’Asi sull’esodo giuliano-dalmata (video) (Di venerdì 19 marzo 2021) La Corsa del Ricordo 2021, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale, ma non per questo meno intensa. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazione ha raggiunto l’obiettivo. Registrando la partecipazione di atleti in ogni parte d’Italia e all’estero che hanno voluto onorare le finalità che l’evento si prefigge. Ricordare, in nome di un sodalizio tra sport e storia che la manifestazione fa propria da tempo. Per non dimenticare Per cui gli organizzatori hanno voluto in questa occasione speciale dare vita a un docufilm ( il trailer è in fondo all’articolo) nel quale si raccontano le tragiche vicende delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; nonché la storia sportiva della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladel2021, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale, ma non per questo meno intensa. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazione ha raggiunto l’obiettivo. Registrando la partecipazione di atleti in ogni parte d’Italia e all’estero che hannoonorare le finalità che l’evento si prefigge. Ricordare, in nome di un sodalizio tra sport e storia che la manifestazione fa propria da tempo. Per non dimenticare Per cui gli organizzatori hannoin questa occasione speciale dare vita a un( il trailer è in fondo all’articolo) nel quale si raccontano le tragiche vicende dellee dell’esodo; nonché la storia sportiva della ...

Advertising

stefanocherti : RT @SecolodItalia1: Foibe, la Corsa del Ricordo: un docu-film voluto dall’Asi sull’esodo giuliano-dalmata (video) - SecolodItalia1 : Foibe, la Corsa del Ricordo: un docu-film voluto dall’Asi sull’esodo giuliano-dalmata (video)… - SardoResiliente : RT @Adnkronos: Foibe, domani il docufilm sull'Esodo Giuliano-Dalmata e Corsa del Ricordo in esclusiva su Adnkronos - TV7Benevento : Foibe, domani il docufilm sull'Esodo Giuliano-Dalmata e Corsa del Ricordo in esclusiva su Adnkronos... - Adnkronos : Foibe, domani il docufilm sull'Esodo Giuliano-Dalmata e Corsa del Ricordo in esclusiva su Adnkronos -