Covid | in Campania 1 997 nuovi casi Risale la curva 10 | 8% 13 morti e 155 in terapia intensiva +2

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 1.997 idi19 innelle ultime 24 ore, di cui 1.369 asintomatici e 628 sintomatici su 18.420 tamponi, 3.415 dei quali antigenici. L’indice sale al 10,8%. Il dato è dell’Unita’ di crisi della Regione. Sono poi 13 i deceduti, 11 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti dall’inizio della pandemia di 4.843. I guariti sono 1.205, per un totale pari a 209.805. Dei 656 posti letto di, ne sono occupati 155 (ieri erano 153); dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.569. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

