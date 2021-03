Covid, il monitoraggio settimanale dell’Iss-min. Salute indica 10 Regioni a rischio alto (Di venerdì 19 marzo 2021) “La situazione peggiora per la settima settimana consecutiva, mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali”. Non tradisce le previsioni, secondo le quali stiamo andando verso il picco massimo dei contagi – previsto intorno al 25 marzo – la bozza del monitoraggio sull’emergenza, rilevato dalla cabina di regia, con l’Iss ed il Ministero della Salute. Regioni ad alto rischio: il monitoraggio indica ben 10 aree in peggioramento Nello specifico, come spiega la bozza (che si rifà alla settimana compresa tra l’8 ed il 14 marzo), attualmente sono ben dieci le Regioni italiani, definite ad alto rischio Covid: ”Dieci Regioni, stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) “La situazione peggiora per la settima settimana consecutiva, mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali”. Non tradisce le previsioni, secondo le quali stiamo andando verso il picco massimo dei contagi – previsto intorno al 25 marzo – la bozza delsull’emergenza, rilevato dalla cabina di regia, con l’Iss ed il Ministero dellaad: ilben 10 aree in peggioramento Nello specifico, come spiega la bozza (che si rifà alla settimana compresa tra l’8 ed il 14 marzo), attualmente sono ben dieci leitaliani, definite ad: ”Dieci, stesso numero della settimana precedente, hanno un livello di ...

