Covid | De Luca | In Campania Rt all’1 | 65 | dobbiamo stare attenti Vaccino | dosi già a 800 mila persone

"La situazione della Campania oggi è delicata. Nella settimana dal 1° al 7 marzo l'indice Rt regionale era dell'1,5, nella settimana dall'8 al 14 marzo è dell'1,65". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. "dobbiamo stare attenti – ha aggiunto – perché siamo la regione più a rischio, perché abbiamo la maggiore densità abitativa d'Europa, oltre che d'Italia. Quindi la facilità di trasmissione del contagio, soprattutto delle ultime varianti, è grande, e non possiamo scherzare o sottovalutare. Quello che dobbiamo decidere, dobbiamo deciderlo, perché il primo valore è la vita da difendere". "So che c'è un elemento ancora di preoccupazione su Astrazeneca – ha aggiunto -, ma ...

