Chi è Antonella Granata | prima presidente donna di una federazione del Coni

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - E' sposata, ha due figli di 24 e 20 anni ed è impegnata come consulente del lavoro nel campo edile. Una vita normale. O forse no. Perché magari non se l'aspettava, ma dal 13 marzo è lei ladella Figs, laItaliana Giuoco Squash. L'assemblea elettiva si è svolta a Riccione e l'ha incoronata comealla guida di una delle 44 federazioni del. Solo una volta c'era stata un'elezione che aveva visto vincere una, ma poi fu invalidata. E così il record è tutto di, cinquantenne cosentina che si è avvicinata allo squash per caso. "Abito a Rende ed è per la passione di mia figlia che sono entrata in questo mondo, - raccontaall'AGI - perché lei ha iniziato a ...