“Carezze” è il nuovo singolo di Daniele Vino

(Di venerdì 19 marzo 2021) “” è ildel cantautore puglieseprodotto da Molla per Amarena Records / Metatron Groupè ilbrano diprodotto da Molla per Amarena Records / Metatron Group. Dopo “Vita semplice” e la sua “bottiglia di salsa di pomodoro fatta in casa” , il cantautore sceglie il tema della dolcezza per descrivere… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

oyevengatedigo : E così Bonita, voglio baciarti di nuovo fino a quando le tue labbra sono di nuovo mie e i tuoi capelli ricordano le… - culture_more : #Arte e #Musica in un video.'Figlia Di',nuovo singolo Rock ed autobiografico di #LoredanaBertè, #LucaChiaravalli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Carezze nuovo

Corriere Nazionale

Ci sonoche aiutano a dimenticare, ferite che si rimarginano col tempo, gesti simbolici che servono (... Il dipinto, insomma, è tornato comeed è stato un po' come riannodare i fili del ...Le parole non sono solo pietre, o, sono AZIONI; questo sarebbe stato bello far capire a ... IV CA E MB docente Maria Laura Ghezzi IICA, IIIMA docente Emanuela...Ci sono carezze che aiutano a dimenticare, ferite che si rimarginano col tempo, gesti simbolici che servono (anche) a voltare pagina. Questa è, per esempio, la storia di un dipinto di inizio '800, il ...Il vecchio V6 nervoso e ruggente, oppure il nuovo V8 rauco e possente? L’allestimento più sportivo di Casa Porsche applicato al suo Suv più ricercato ha alternato entrambe le soluzioni e, in ...