Bentancur è guarito dal Covid Il comunicato della Juventus

Advertising

romeoagresti : ?? #Bentancur è guarito dal COVID-19 // Bentancur recovered from COVID-19 - forumJuventus : Juve, Bentancur guarito dal Covid ? - Daniele20052013 : Bentancur guarito dal Covid: il comunicato della Juve - _SiGonfiaLaRete : #Juventus, #Bentancur è guarito dal #Coronavirus - Mediagol : #Juventus, Bentancur è guarito dal Covid-19: sarà disponibile per la sfida contro il Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur guarito

Buone notizie per Pirlo in vista del Benevento: 'Rodrigo, come da protocollo, ha effettuato 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - ... Il giocatore, pertantoe non più ...Il giocatore, pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il Jtc" . Buone notizie in casa Juventus doveè finalmente risultato ...Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid-19. Il centrocampista della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo. Il comunicato.La Juventus ha comunicato sul suo sito la notizia. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento ...