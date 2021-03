Bennato | Vi dico perché in questa Italia è partita la caccia alle Streghe

(Di venerdì 19 marzo 2021) Claudio Rinaldi Intervista al cantautore napoletano, menestrello di un'ricca di contraddizioni e paradossi: "Siamo schiavi di una lotta tra guelfi e ghibellini" “Una di notte, c'è il coprifuoco / E pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco / Ora non c'è più tempo per pensare / Tutti dentro, chiusi ad aspettare”. Sono i versi di una canzone che sembra essere stata scritta proprio per raccontare il periodo che stiamo vivendo. Una canzone che parla di coprifuoco, di attese, di “severe istruzioni” e di “un programma alla televisione per fronteggiare la situazione”. È una ballata dal titolo “Bravi ragazzi” e non è -la cosa più sorprendente - di oggi, ma del 1974. L’autore è Edoardo, il menestrello napoletano dal rock eversivo e crudo che ha raccontato le contraddizioni e i paradossi ...

Quarantacinque anni fa, Edoardo Bennato, cioè uno dei nomi storici della canzone d'autore italiana, pubblicava un album importante, "La torre di Babele". Copertina di grande suggestione in stile evolu ...In seguito ad un terribile incidente in auto, Bennato perse per sempre la fidanzata Paola Ferri: conosciamo meglio chi era la ragazza.