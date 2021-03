AstraZeneca: come sono andate le cose tra scienza, comunicazione e politica (Di venerdì 19 marzo 2021) Alle ore 17 del 18 marzo 2021 l’European Medicines Agency (Ema), l’agenzia incaricata nell’Unione europea di valutare sicurezza ed efficacia dei farmaci inclusi i vaccini, ha dichiarato in una conferenza stampa (accompagnata da un comunicato) che, dopo attenta analisi scientifica, il vaccino AstraZeneca è «sicuro ed efficace». Smentendo (quasi) del tutto la sospetta correlazione con i casi di trombosi che avevano portato nei giorni precedenti a sospendere il vaccino in quasi tutti i Paesi europei. Rimane il dubbio su alcuni casi, molto rari e specifici, su cui si continuerà a investigare. In ogni caso è stato raccomandato di inserire, nel materiale informativo che accompagna il vaccino, un’avvertenza su possibili sintomi di trombosi ed embolie, e di informare medici e pazienti di questa potenziale rarissima eventualità. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ... Leggi su facta.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Alle ore 17 del 18 marzo 2021 l’European Medicines Agency (Ema), l’agenzia incaricata nell’Unione europea di valutare sicurezza ed efficacia dei farmaci inclusi i vaccini, ha dichiarato in una conferenza stampa (accompagnata da un comunicato) che, dopo attenta analisi scientifica, il vaccinoè «sicuro ed efficace». Smentendo (quasi) del tutto la sospetta correlazione con i casi di trombosi che avevano portato nei giorni precedenti a sospendere il vaccino in quasi tutti i Paesi europei. Rimane il dubbio su alcuni casi, molto rari e specifici, su cui si continuerà a investigare. In ogni caso è stato raccomandato di inserire, nel materiale informativo che accompagna il vaccino, un’avvertenza su possibili sintomi di trombosi ed embolie, e di informare medici e pazienti di questa potenziale rarissima eventualità. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha ...

