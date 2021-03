Aston Martin Vantage - Spunta il teaser di una nuova versione speciale (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Aston Martin ha diffuso il teaser di una vettura che verrà presentata il 22 marzo prossimo: più precisamente, si tratta di un'inedita versione della Vantage, e il fatto che sia stata annunciata a pochi giorni dalla presentazione della nuova Safety Car del Mondiale di F.1 potrebbe non essere casuale. Nell'immagine pubblicata dalla Casa inglese si notano infatti alcuni dettagli come l'ala posterioe fissa, lo splitter anteriore e il pannello lateriale di carbonio sul passaruota anteriore: dettagli che richiamano fortemente l'esemplare unico creato per il Circus. La Safety Car diventa una serie speciale. L'Aston Martin non ha fornito nessun dettaglio sul modello, ma sappiamo che nel listino della Vantage al momento è ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 marzo 2021) L'ha diffuso ildi una vettura che verrà presentata il 22 marzo prossimo: più precisamente, si tratta di un'ineditadella, e il fatto che sia stata annunciata a pochi giorni dalla presentazione dellaSafety Car del Mondiale di F.1 potrebbe non essere casuale. Nell'immagine pubblicata dalla Casa inglese si notano infatti alcuni dettagli come l'ala posterioe fissa, lo splitter anteriore e il pannello lateriale di carbonio sul passaruota anteriore: dettagli che richiamano fortemente l'esemplare unico creato per il Circus. La Safety Car diventa una serie. L'non ha fornito nessun dettaglio sul modello, ma sappiamo che nel listino dellaal momento è ...

Advertising

Luca_Muzzioli : Questo è un Ufficio Stampa!!! Silvia Frangipane Hoffer (Scuderia Ferrari) con il sorriso bacchetta Seb Vettel per l… - deathgarigari : radracer: Aston Martin DB4 GT Zagato - ultraviolenchaz : Spero tanto che per Vettel che questa stagione in Aston Martin gli consenta di tornare a vincere come una volta. Il… - guimbernardi : Pra quem vou torcer dentro de cada equipe esse ano: Mercedes: Hamilton Red Bull: Perez McLaren: Ricciardo Aston Ma… - sofiwithoutph : ok ma quanto è bello il merch dell'aston martin -