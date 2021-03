Ancelotti e la partita tra Pasolini e Bertolucci: «Giocai da infiltrato, Pasolini lo capì» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 16 marzo 1975, alla Cittadella di Parma, si trovarono opposti, su un campo di calcio, Carlo Ancelotti e Pier Paolo Pasolini. Giocarono in una partita organizzata tra i set cinematografici di Novecento e Salò o le 120 Giornate di Sodoma. Una partita raccontata da Il Fatto Quotidiano qualche tempo fa. Oggi la Gazzetta dello Sport chiede a Carlo Ancelotti di ricordarla. Lui, all’epoca, non aveva neanche 16 anni, giocava come centravanti negli Allievi del Parma. Fu scelto da Bertolucci, che per l’occasione si improvvisò allenatore. Al termine della partita del sabato, racconta Ancelotti, un dirigente della società gli disse che il giorno dopo lo avrebbe mandato a prendere per fare una cosa in Cittadella. «Chiesi che cosa fosse. Mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 16 marzo 1975, alla Cittadella di Parma, si trovarono opposti, su un campo di calcio, Carloe Pier Paolo. Giocarono in unaorganizzata tra i set cinematografici di Novecento e Salò o le 120 Giornate di Sodoma. Unaraccontata da Il Fatto Quotidiano qualche tempo fa. Oggi la Gazzetta dello Sport chiede a Carlodi ricordarla. Lui, all’epoca, non aveva neanche 16 anni, giocava come centravanti negli Allievi del Parma. Fu scelto da, che per l’occasione si improvvisò allenatore. Al termine delladel sabato, racconta, un dirigente della società gli disse che il giorno dopo lo avrebbe mandato a prendere per fare una cosa in Cittadella. «Chiesi che cosa fosse. Mi ...

