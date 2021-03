Ambulanze e appalti truccati a Pavia, la coop ha vinto una gara anche a Bergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) È di giovedì la notizia dell’arresto di alcuni rappresentanti di una cooperativa sociale di Bollate e di due dirigenti della Asst Pavia, per presunta turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture in Lombardia e in altre regioni italiane. Il servizio è quello dei trasporti secondari di pazienti che avvengono tramite ambulanza e che però non riguardano le emergenze. La cooperativa in questione, vincitrice di un appalto alla Asst Bergamo Est, è la cooperativa che subentrerà alla Croce Verde a partire dal 1° aprile. Al riguardo intervengono Roberto Rossi e Giuliana Rota della Fp-Cgil provinciale. “A seguito di alcune verifiche ci risulta che l’appalto della Asst Bergamo Est, a differenza di quello della Asst di Pavia, non abbia previsto alcun ribasso di base d’asta, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) È di giovedì la notizia dell’arresto di alcuni rappresentanti di unaerativa sociale di Bollate e di due dirigenti della Asst, per presunta turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture in Lombardia e in altre regioni italiane. Il servizio è quello dei trasporti secondari di pazienti che avvengono tramite ambulanza e che però non riguardano le emergenze. Laerativa in questione, vincitrice di un appalto alla AsstEst, è laerativa che subentrerà alla Croce Verde a partire dal 1° aprile. Al riguardo intervengono Roberto Rossi e Giuliana Rota della Fp-Cgil provinciale. “A seguito di alcune verifiche ci risulta che l’appalto della AsstEst, a differenza di quello della Asst di, non abbia previsto alcun ribasso di base d’asta, ...

