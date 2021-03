Ai domiciliari aveva organizzato la sua festa di compleanno. Riportato in carcere (Di venerdì 19 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Sava hanno ricondotto presso il carcere di Taranto un 36enne pregiudicato di Sava, attualmente in regime di licenza straordinaria presso la propria abitazione in ragione dell’emergenza Covid-19. Il pregiudicato il 10 marzo scorso aveva organizzato presso la propria abitazione la sua festa di compleanno, invitando numerose persone tra le quali anche soggetti noti alle forze dell’ordine. Le indagini attivate immediatamente dai militari di Sava hanno permesso di ottenere immediati riscontri dell’avvenimento, documentato anche attraverso fotografie postate successivamente su vari social network. Il provvedimento di revoca della licenza straordinaria e dell’inasprimento della misura coercitiva personale è scaturito a seguito della segnalazione inviata alla competente ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Sava hanno ricondotto presso ildi Taranto un 36enne pregiudicato di Sava, attualmente in regime di licenza straordinaria presso la propria abitazione in ragione dell’emergenza Covid-19. Il pregiudicato il 10 marzo scorsopresso la propria abitazione la suadi, invitando numerose persone tra le quali anche soggetti noti alle forze dell’ordine. Le indagini attivate immediatamente dai militari di Sava hanno permesso di ottenere immediati riscontri dell’avvenimento, documentato anche attraverso fotografie postate successivamente su vari social network. Il provvedimento di revoca della licenza straordinaria e dell’inasprimento della misura coercitiva personale è scaturito a seguito della segnalazione inviata alla competente ...

