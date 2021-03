“A marzo 2020 mi sono rivolta ai carabinieri, oggi salvata dalla baby sitter a 2mila euro al mese. E chi non può pagare?”: la storia simbolo della dottoressa di Bergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) “Durante la prima ondata della pandemia di Covid-19 ero in una situazione disperata: non sapendo a chi affidare mia figlia di quattro anni e mezzo, mentre io lavoravo in ospedale in piena emergenza, ho chiesto aiuto prima agli assistenti sociali e poi ai carabinieri, ma a salvarmi è stato il supporto dei colleghi e l’arrivo dei medici russi”. oggi, a un anno di distanza, siamo punto e a capo. Solo che a salvare tutti i giorni Paola Vai, medico nucleare all’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, questa volta è la baby sitter. Per affidare la figlia a una persona di fiducia il medico di Bergamo paga 500 euro a settimana, considerando i suoi turni e il tempo necessario per gli spostamenti. Dal 15 marzo, con la chiusura delle scuole che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Durante la prima ondatapandemia di Covid-19 ero in una situazione disperata: non sapendo a chi affidare mia figlia di quattro anni e mezzo, mentre io lavoravo in ospedale in piena emergenza, ho chiesto aiuto prima agli assistenti sociali e poi ai, ma a salvarmi è stato il supporto dei colleghi e l’arrivo dei medici russi”., a un anno di distanza, siamo punto e a capo. Solo che a salvare tutti i giorni Paola Vai, medico nucleare all’ospedale diPapa Giovanni XXIII, questa volta è la. Per affidare la figlia a una persona di fiducia il medico dipaga 500a settimana, considerando i suoi turni e il tempo necessario per gli spostamenti. Dal 15, con la chiusura delle scuole che ...

